Минспорт России приостановил действие государственной аккредитации Стрелкового союза
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что министерство неоднократно направляло в Стрелковый союз России официальные письма о том, что необходимо разработать и представить программу развития видов спорта.
«Приостановление действия государственной аккредитации будет действовать до разработки федерацией программы развития видов спорта в соответствии с приказом Минспорта России №503 и представления её в установленном порядке для утверждения в Минспорт России», — говорится в заявлении.
Напомним, что министр спорта России Олег Матыцин на встрече с руководителями общероссийских спортивных федераций обсудил меры для обеспечения устойчивости сферы физической культуры и спорта в стране.
Ранее Матыцин провёл встречу с руководителями общероссийских федераций по неолимпийским и национальным видам спорта.