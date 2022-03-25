Минспорт России приостановил действие государственной аккредитации Стрелкового союза

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Министерство спорта России приостановило действие государственной аккредитации Стрелкового союза страны в связи с непредставлением программы развития видов «пулевая стрельба» и «стендовая стрельба».
Минспорт России приостановил действие государственной аккредитации Стрелкового союза
  • Gettyimages.ru
  • © Jose A. Bernat Bacete

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что министерство неоднократно направляло в Стрелковый союз России официальные письма о том, что необходимо разработать и представить программу развития видов спорта.

«Приостановление действия государственной аккредитации будет действовать до разработки федерацией программы развития видов спорта в соответствии с приказом Минспорта России №503 и представления её в установленном порядке для утверждения в Минспорт России», — говорится в заявлении.

Напомним, что министр спорта России Олег Матыцин на встрече с руководителями общероссийских спортивных федераций обсудил меры для обеспечения устойчивости сферы физической культуры и спорта в стране.

Ранее Матыцин провёл встречу с руководителями общероссийских федераций по неолимпийским и национальным видам спорта.

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