Минспорт России приостановил действие государственной аккредитации Стрелкового союза

Министерство спорта России приостановило действие государственной аккредитации Стрелкового союза страны в связи с непредставлением программы развития видов «пулевая стрельба» и «стендовая стрельба».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что министерство неоднократно направляло в Стрелковый союз России официальные письма о том, что необходимо разработать и представить программу развития видов спорта.

«Приостановление действия государственной аккредитации будет действовать до разработки федерацией программы развития видов спорта в соответствии с приказом Минспорта России №503 и представления её в установленном порядке для утверждения в Минспорт России», — говорится в заявлении.

Напомним, что министр спорта России Олег Матыцин на встрече с руководителями общероссийских спортивных федераций обсудил меры для обеспечения устойчивости сферы физической культуры и спорта в стране.

Ранее Матыцин провёл встречу с руководителями общероссийских федераций по неолимпийским и национальным видам спорта.