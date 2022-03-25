ЭСК РФС: Иванов ошибочно не удалил игрока «Нижнего Новгорода» в эпизоде с Айртоном

В экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) рассмотрели эпизод с нарушением правил защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука на игроке «Спартака» Айртоне в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба РФС, главный арбитр встречи Сергей Иванов ошибочно не удалил Гоцука по итогам инцидента, так как футболист «Нижнего» угрожал безопасности бразильца, совершая контакт с применением чрезмерной силы.

Напомним, что в концовке первого тайма матча Айртон получил травму после столкновения с Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках. Позже у Айртона диагностировали контузию кости и мышц голени.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что КДК отказался применять санкции к Гоцуку по просьбе «Спартака».