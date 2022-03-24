КДК отказался применять санкции к Гоцуку по просьбе «Спартака»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК не имеет права применять санкции к защитнику «Нижнего Новгорода» Кириллу Гоцуку по итогам матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Главный судья Иванов оценил этот эпизод совместно с ВАР и не применил к санкции к Гоцуку. В связи с этим КДК не имеет право рассматривать этот эпизод и применять санкции к игроку», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в концовке первого тайма матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» Айртон получил травму после столкновения с Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК по поводу решения арбитра в эпизоде с травмой Айртона.