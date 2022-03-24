КДК отказался применять санкции к Гоцуку по просьбе «Спартака»
- РИА Новости
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«Главный судья Иванов оценил этот эпизод совместно с ВАР и не применил к санкции к Гоцуку. В связи с этим КДК не имеет право рассматривать этот эпизод и применять санкции к игроку», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в концовке первого тайма матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» Айртон получил травму после столкновения с Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Ранее «Спартак» обратился в ЭСК по поводу решения арбитра в эпизоде с травмой Айртона.