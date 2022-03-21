«Спартак» обратился в ЭСК по поводу решения арбитра в эпизоде с травмой Айртона
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«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку действиям судьи Иванова и судьи VAR Сиденкова в эпизоде, когда в конце первого тайма Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Гоцуком», — приводит слова Зеленова Sport24.
В концовке первого тайма Айртон получил травму после столкновения с Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.
После перерыва вместо Айртона на поле вышел Виктор Мозес.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Ранее Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала идею об ужесточении наказания за оскорбления судей.