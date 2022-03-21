«Спартак» обратился в ЭСК по поводу решения арбитра в эпизоде с травмой Айртона

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что московский клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу инцидента с травмой защитника команды Айртона в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку действиям судьи Иванова и судьи VAR Сиденкова в эпизоде, когда в конце первого тайма Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Гоцуком», — приводит слова Зеленова Sport24.

В концовке первого тайма Айртон получил травму после столкновения с Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.

После перерыва вместо Айртона на поле вышел Виктор Мозес.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала идею об ужесточении наказания за оскорбления судей.