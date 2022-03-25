Дементьев: все правила олимпийской хартии нарушены

Олимпийский чемпион в скиатлоне Евгений Дементьев высказался по поводу отстранения российских лыжников от международных соревнований.

«Все правила олимпийской хартии нарушены. Это противоречит всем законам и идеологии спорта. Здесь просто нужно ставить вопрос о легитимности этих федераций», — сказал Дементьев «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась идти на такой шаг, несмотря на требования национальных федераций других стран, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе поделилась мнением об отстранении россиян от международных соревнований.