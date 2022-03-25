Дементьев: все правила олимпийской хартии нарушены

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион в скиатлоне Евгений Дементьев высказался по поводу отстранения российских лыжников от международных соревнований.
Дементьев: все правила олимпийской хартии нарушены
  • Gettyimages.ru
  • © Ramsey Cardy

«Все правила олимпийской хартии нарушены. Это противоречит всем законам и идеологии спорта. Здесь просто нужно ставить вопрос о легитимности этих федераций», — сказал Дементьев «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась идти на такой шаг, несмотря на требования национальных федераций других стран, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе поделилась мнением об отстранении россиян от международных соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить