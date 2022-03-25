Салихова — о расширении РПЛ: вряд ли наберётся хотя бы семь конкурентоспособных клубов

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Гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала отказ исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) поддержать расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов.
Салихова — о расширении РПЛ: вряд ли наберётся хотя бы семь конкурентоспособных клубов
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Отрадно, что расширения лиги не допустят. С трудом верится, что наберётся хотя бы семь конкурентоспособных клубов. Нет у нас по 24 русских игрока достаточного уровня в каждую команду — даже если обескровить всю ФНЛ», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По её словам, расширение не пойдёт на пользу чемпионату ввиду недостатка квалифицированных тренеров.

«Всем голосовавшим за расширение предлагаю скинуться на создание фонда разорившихся команд, чуть-чуть не дотерпевших до окончания чемпионата», — добавила Салихова.

Напомним, что 23 марта исполнительный комитет РФС отклонил предложение РПЛ расширить количество команд до 18 и отправил его на доработку.

Ранее Салихова рассказала об идее создать новый футбольный турнир в России.

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