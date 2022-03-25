Салихова предложила создать новый футбольный турнир в России

Гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала об идее создать новый футбольный турнир в России.

«Обязательно нужно придумать дополнительный турнир для восьми команд по типу Суперлиги, играть параллельно в четыре круга. Продать права вещателю-конкуренту. И, наконец, принять, что сборы ради сборов для национальной команды потеряли актуальность», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По её словам, клубы несут огромные убытки из-за ухода иностранных партнёров и заменить их российскими не представляется возможным.

«Только не ориентирующиеся в макроэкономических законах и менталитете европейцев продолжают быть против перехода на систему «весна — осень» и верят, что в сентябре мы будем играть в еврокубках», — добавила Салихова.

Напомним, что по системе «весна — осень» российское первенство проводилось с 1992 по 2010 год. С тех пор в РПЛ играют по системе «осень — весна», которая неоднократно подвергалась критике из-за несоответствия климатических условий в России и инфраструктуры клубов этому формату.

Ранее спортивный комментатор Василий Уткин иронично отреагировал на критику судейства со стороны Салиховой.