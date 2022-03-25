В ЦСКА прокомментировали ситуацию с контрактом Ахметова

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Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию вокруг контракта полузащитника красно-синих Ильзата Ахметова.
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с контрактом Ахметова
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Переговоры с представителем Ахметова начались около года назад, но были приостановлены из-за некоторых разногласий по условиям контракта. В ближайшее время будет принято решение о наших дальнейших действиях», — цитирует Аксёнова «Чемпионат».

25 марта в СМИ появилась информация, что Ахметов может перейти в петербургский «Зенит».

Напомним, что контракт 24-летнего футболиста с ЦСКА истекает в июне. В сезоне-2021/22 в 19 матчах чемпионата России полузащитник забил один гол и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи из Турции признан лучшим игроком месяца в РПЛ.

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