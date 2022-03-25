Языджи признан лучшим игроком месяца в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи из Турции признан лучшим игроком чемпионата России по футболу в феврале и марте.

За 25-летнего хавбека единогласно проголосовали болельщики, эксперты Российской премьер-лиги (РПЛ) и телеканала «Матч Премьер», сообщает пресс-служба РПЛ.

Турецкий полузащитник в четырёх матчах РПЛ забил шесть мячей. Языджи перешёл в армейский клуб в январе 2022 года.

Столичная команда одержала победы в четырёх последних матчах. ЦСКА обыграл московский «Спартак» (2:0), «Нижний Новгород» (1:0), «Локомотив» (2:1) и казанский «Рубин» (6:1).

ЦСКА (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (48).

Ранее сообщалось, что Алексей Березуцкий из столичного ЦСКА признан лучшим тренером в феврале и марте в Российской премьер-лиге (РПЛ).