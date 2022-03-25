Алексей Березуцкий признан лучшим тренером РПЛ в феврале и марте

Алексей Березуцкий из столичного ЦСКА признан лучшим тренером в феврале и марте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

РИА Новости

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За главного главного тренера ЦСКА проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», сообщает пресс-служба лиги. Под руководством Березуцкого армейский клуб одержал победы в четырёх последних матчах. ЦСКА обыграл московский «Спартак» (2:0), «Нижний Новгород» (1:0), «Локомотив» (2:1) и казанский «Рубин» (6:1). ЦСКА (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (48). Ранее футбольный агент Павел Нестеров рассказал, что в услугах полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева были заинтересованы клубы из Серии А.