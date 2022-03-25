Биатлонистку Глазырину признали виновной в нарушении антидопинговых правил

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Четырёхкратную чемпионку России Екатерину Глазырину признали виновной в нарушении антидопинговых правил по решению спортивного арбитражного суда (CAS).
Биатлонистку Глазырину признали виновной в нарушении антидопинговых правил
  • globallookpress.com
  • © Rok Rakun/ZUMAPRESS.com

«CAS постановил, что Глазырина должна отбыть 12 месяцев дисквалификации. Срок действия наказания начался 23 сентября 2020 года и в настоящее время уже истёк. Данная процедура является результатом расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в базе данных системы управления информацией Московской лаборатории», — сообщает Biathlon Integrity Unit (BIU).

Отмечается, что все результаты соревнований Глазыриной в период с 19 сентября 2013 года по 18 декабря 2013 года были аннулированы.

Напомним, что IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты весной выступали в Кубке СБР в Уфе.

Ранее Яшанькин рассказал о состоянии Этери Тутберидзе на Олимпийских играх в Пекине из-за допинг-истории Камилы Валиевой.

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