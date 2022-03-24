Яшанькин — о допинг-скандале Валиевой: Тутберидзе ходила серая по Олимпийской деревне

Тренер по физподготовке сборной России по хоккею Дмитрий Яшанькин рассказал о состоянии Этери Тутберидзе на Олимпийских играх в Пекине из-за допинг-истории Камилы Валиевой.

«Тутберидзе ходила серая по Олимпийской деревне. Я её видел после короткой программы: у неё было такое земляное выражение лица. Видимо, давление было сильным. Напряжённость вокруг неё была и до, и после», — цитирует Яшанькина «Газета.Ru».

Напомним, что во время Игр-2022 в Пекине по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире, где она заняла четвёртое место.

Ранее Навка высказалась о чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция).