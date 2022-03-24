Яшанькин — о допинг-скандале Валиевой: Тутберидзе ходила серая по Олимпийской деревне

Короткая ссылка
Тренер по физподготовке сборной России по хоккею Дмитрий Яшанькин рассказал о состоянии Этери Тутберидзе на Олимпийских играх в Пекине из-за допинг-истории Камилы Валиевой.

«Тутберидзе ходила серая по Олимпийской деревне. Я её видел после короткой программы: у неё было такое земляное выражение лица. Видимо, давление было сильным. Напряжённость вокруг неё была и до, и после», — цитирует Яшанькина «Газета.Ru».

Напомним, что во время Игр-2022 в Пекине по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире, где она заняла четвёртое место.

Ранее Навка высказалась о чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить