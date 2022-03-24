Навка: американцы и канадцы хлопают в ладоши, что постоят на пьедестале

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция).

«Американцы, канадцы сейчас радостно хлопают в ладоши, удовлетворённо приговаривая, что наконец-то мы выжили сильных мира сего и теперь вновь постоим на пьедестале. Вообще, не сомневаюсь, что вскоре всё в мире наладится и вернётся на прежние рельсы», — цитирует Навку «Спорт День за Днём».

Японка Каори Сакамото лидирует по итогам короткой программы, получив от судей 80,32 балла. На второй позиции расположилась бельгийка Луна Хендрикс, набрав 75,00 балла. Третья — американка Мэрайя Белл (72,55 балла).

В соревнованиях пар лидерство захватили американские дуэты. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер лидируют по итогам короткой программы, получив от судей 76,88 балла. На второй позиции расположились их соотечественники Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк с результатом 75,85 балла. Третьи — японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (71,58 балла).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Плющенко готовит письма для перевода Шаботовой в сборную России.