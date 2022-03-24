Плющенко готовит письма для перевода Шаботовой в сборную России

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что готовит письма о переходе украинской фигуристки Анастасии Шаботовой в сборную России.

«В настоящий момент я готовлю письма в ФФККР, Федерацию фигурного катания Украины и ISU, чтобы спортсменке в ускоренном порядке разрешили выступать и тренироваться в России, поскольку происходит абсурдная ситуация», — цитирует Плющенко ТАСС.

23 марта Шаботову исключили из состава сборной Украины. Такое решение связано с лайком в социальных сетях. Фигуристке понравился пост Евгения Плющенко о поддержке спецоперации на Украине. Шаботова представляет сборную Украины, но родилась в России.

Ранее Плющенко заявил, что с удовольствием готов взять Шаботову в сборную России.