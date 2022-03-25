Плющенко прокомментировал слова американской журналистки
- РИА Новости
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«Вчера канадская журналистка, сегодня американская… Это неполноценный чемпионат мира, потому что российские спортсмены самые сильные. Пускай пока наслаждаются этими победами», — цитирует Плющенко Metaratings.
По его словам, российские спортсмены продолжают тренироваться и готовиться к соревнованиям.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 23 по 27 марта.
Бреннан написала, что если России и Китая нет на чемпионате мира по фигурному катанию, то и нет проблем.
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание Бреннан о недопуске российских фигуристов на чемпионат мира 2022 года.