Плющенко прокомментировал слова американской журналистки

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко высказался о словах американской журналистки Кристин Бреннан в адрес российских фигуристов, которых не допустили к участию в чемпионате мира 2022 во французском Монпелье.

«Вчера канадская журналистка, сегодня американская… Это неполноценный чемпионат мира, потому что российские спортсмены самые сильные. Пускай пока наслаждаются этими победами», — цитирует Плющенко Metaratings.

По его словам, российские спортсмены продолжают тренироваться и готовиться к соревнованиям.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 23 по 27 марта.

Бреннан написала, что если России и Китая нет на чемпионате мира по фигурному катанию, то и нет проблем.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание Бреннан о недопуске российских фигуристов на чемпионат мира 2022 года.