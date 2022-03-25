La Gazzetta dello Sport: Анчелотти может возглавить сборную Италии

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Италии по футболу.
La Gazzetta dello Sport: Анчелотти может возглавить сборную Италии
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После невыхода национальной сборной в финальную часть чемпионата мира главный тренер Роберто Манчини должен покинуть команду. Руководство Итальянской федерации футбола начало поиск кандидатов ему на замену, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Уточняется, что Анчелотти является приоритетным вариантом.

СМИ сообщали, что «Реал» может уволить тренера. Однако руководство мадридского «Реала» выразило кредит доверия Анчелотти.

Итальянцы на своём поле проиграли македонцам в полуфинале плей-офф стыков ЧМ-2022 со счётом 0:1, пропустив на второй компенсированной минуте встречи.

Ранее Манчини назвал невыход на ЧМ-2022 наибольшим разочарованием в своей карьере.

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