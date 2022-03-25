СЭ: Ахметов может перейти из ЦСКА в «Зенит»

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов может перейти в петербургский «Зенит».

«Зенит» рассматривает 24-летнего хавбека как одного из возможных новичков в летнее трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт Ахметова с ЦСКА истекает в июне. Хавбек в сезоне-2021/22 в 19 матчах чемпионата России забил один гол и сделал три результативные передачи.

ЦСКА (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (48).

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи может перейти в турецкий «Трабзонспор».