СЭ: Ахметов может перейти из ЦСКА в «Зенит»
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«Зенит» рассматривает 24-летнего хавбека как одного из возможных новичков в летнее трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».
Контракт Ахметова с ЦСКА истекает в июне. Хавбек в сезоне-2021/22 в 19 матчах чемпионата России забил один гол и сделал три результативные передачи.
ЦСКА (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (48).
Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи может перейти в турецкий «Трабзонспор».