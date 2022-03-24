Источник: «Трабзонспор» заинтересован в подписании контракта с Языджи

Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи может перейти в турецкий «Трабзонспор».

Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, клуб намерен убедить футболиста вернуться в Турцию. В клубе считают, что, оставшись в России, футболист может перечеркнуть свою карьеру.

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином» (6:1) Языджи оформил хет-трик. Таким образом, в пяти матчах в составе красно-синих он забил уже шесть мячей и отдал две результативные передачи. Турок перешёл в ЦСКА на правах аренды до конца сезона этой зимой из французского «Лилля».

Ранее агент Языджи допустил, что ЦСКА выкупит футболиста по окончании сезона.