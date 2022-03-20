Агент Языджи допустил, что ЦСКА выкупит футболиста по окончании сезона

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, поделился мнением о будущем своего клиента.

«Спортивный комментатор в Турции сказал: «Почему бы вам не забить головой и не забивать столько, сколько вы хотите?» Юсуф — невероятный человек. Нет предела тому, что он может сделать, когда чувствует себя хорошо», — цитирует Чебеджи Sport24.

По его мнению, успешный старт Языджи в ЦСКА является только началом для игрока.

«Конечно, он вернется в Россию после паузы. Он счастлив играть за ЦСКА. Реально ли выкупить Юсуфа после такой великолепной игры? Конечно! Почему нет? Ему очень нравится быть частью армейского клуба», — добавил агент.

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином» (6:1) Языджи оформил хет-трик. Таким образом, в пяти матчах в составе красно-синих он забил уже шесть мячей и отдал две результативные передачи. Турок перешёл в ЦСКА на правах аренды до конца сезона этой зимой из французского «Лилля».

Ранее представитель президента ЦСКА Сергей Иванов заявил, что легионеры армейцев не намерены покидать команду.