Агент Языджи допустил, что ЦСКА выкупит футболиста по окончании сезона
- РИА Новости
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«Спортивный комментатор в Турции сказал: «Почему бы вам не забить головой и не забивать столько, сколько вы хотите?» Юсуф — невероятный человек. Нет предела тому, что он может сделать, когда чувствует себя хорошо», — цитирует Чебеджи Sport24.
По его мнению, успешный старт Языджи в ЦСКА является только началом для игрока.
«Конечно, он вернется в Россию после паузы. Он счастлив играть за ЦСКА. Реально ли выкупить Юсуфа после такой великолепной игры? Конечно! Почему нет? Ему очень нравится быть частью армейского клуба», — добавил агент.
В матче 22-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином» (6:1) Языджи оформил хет-трик. Таким образом, в пяти матчах в составе красно-синих он забил уже шесть мячей и отдал две результативные передачи. Турок перешёл в ЦСКА на правах аренды до конца сезона этой зимой из французского «Лилля».
Ранее представитель президента ЦСКА Сергей Иванов заявил, что легионеры армейцев не намерены покидать команду.