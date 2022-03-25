Три очка Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ
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Игра, которая прошла на льду «Ти-Мобайл Арены», завершилась со счётом 6:1 в пользу команды из Невады.
В составе «Вегаса» шайбы забросили Маттиас Янмарк (2-я минута), Николя Руа (14-я), Евгений Дадонов (22-я), Джек Айкел (29-я), Чандлер Стивенсон (55-я) и Алекс Пьетранжело (58-я). У «Предаторз» отличился Филип Форсберг (25-я).
Дадонов также оформил две результативные передачи. Российский форвард набрал три очка.
«Вегас» (74 очка) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» (78) располагается на шестой позиции.
Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам среди российских хоккеистов.