Три очка Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

«Вегас Голден Найтс» на своём льду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нанёс разгромное поражение «Нэшвилл Предаторз».

Игра, которая прошла на льду «Ти-Мобайл Арены», завершилась со счётом 6:1 в пользу команды из Невады.

В составе «Вегаса» шайбы забросили Маттиас Янмарк (2-я минута), Николя Руа (14-я), Евгений Дадонов (22-я), Джек Айкел (29-я), Чандлер Стивенсон (55-я) и Алекс Пьетранжело (58-я). У «Предаторз» отличился Филип Форсберг (25-я).

Дадонов также оформил две результативные передачи. Российский форвард набрал три очка.

«Вегас» (74 очка) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» (78) располагается на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам среди российских хоккеистов.