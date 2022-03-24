Роналдиньо назвал Мальдини лучшим футболистом, против которого он играл

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Бывший футболист сборной Бразилии и обладатель «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо поделился мнением о лучшем сопернике, против которого ему довелось играть.
Роналдиньо назвал Мальдини лучшим футболистом, против которого он играл
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

«Начну с самого простого. Лучший, против кого я играл, — Паоло Мальдини. Он всегда был самым совершенным защитником из всех, кого я видел. Потом мне посчастливилось поиграть вместе с ним в одной команде», — цитирует Роналдиньо ESPN.

По его словам, теперь он очень рад тому, что является другом Мальдини, которого также назвал своим кумиром. При этом бразилец затруднился ответить на вопрос о сильнейшем игроке, с которым ему пришлось выступать в одной команде.

«Мне посчастливилось быть в одной команде с Ромарио, Роналдо. Сложно выбрать кого-то одного», — добавил Роналдиньо. 

Мальдини всю карьеру выступал за «Милан». За основу россонери он дебютировал в 1984 году, а завершил карьеру в 2009-м. В составе команды он семь раз становился чемпионом Италии и пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Легендарный защитник также по два раза завоёвывал серебро и бронзу чемпионатов мира и Европы в составе сборной Италии.

Ранее Роналдиньо назвал форварда ПСЖ Неймара своим наследником в футболе.

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