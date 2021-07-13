Роналдиньо назвал Неймара своим наследником в футболе

Обладатель «Золотого мяча» 2005 года, бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо высказал мнение о своём соотечественнике, нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.

«Да, без сомнений, Неймар — мой наследник. Это наш главный игрок, кумир бразильцев. Он не потерял смелость, дриблинг. Всегда приятно видеть его на поле», — приводит слова Роналдиньо Goal.

29-летний Неймар является олимпийским чемпионом и серебряным призёром Игр в составе сборной Бразилии, а также победителем Кубка Конфедерации. На Кубке Америки 2021 года он вместе с командой стал серебряных призёром турнира.

На клубном уровне он завоевал общей сложности 24 титула, шесть из которых в составе «Сантоса», в том числе Кубок Либертадорес, девять — в составе «Барселоны», помимо прочего один раз выиграв с ней Лигу чемпионов, и ещё девять — с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси посвятил победу в Кубке Америки всем аргентинцам и Марадоне.