Месси посвятил победу в Кубке Америки всем аргентинцам и Марадоне

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси поделился эмоциями от победы в финале Кубка Америки.

По его словам, этот турнир был невероятным. Он отметил, что аргентинская команда многое может улучшить в своей игре, но при этом футболисты команды выложились на максимум. Месси также подчеркнул, что горд быть частью этой команды.

«Хочу посвятить успех семье, которая давала мне силы двигаться вперёд, моим друзьям, которых я люблю, и всем людям, которые верят в нас. Прежде всего 45 млн аргентинцев, которые пережили тяжёлые времена с этим вирусом. Эта победа для всех и, конечно же, для Диего Марадоны, который поддерживал нас, где бы ни находился», — написал Месси в Twitter.

Аргентина обыграла Бразилию в финале Кубка Америки со счётом 1:0.

Месси, забивший в семи матчах четыре гола и сделавший пять результативных передач, был признан лучшим игроком турнира. Для 34-летнего аргентинца это первый титул с национальной командой.

Ранее Гарри Линекер выразил мнение, что победа на Кубке Америки гарантировала Месси «Золотой мяч».