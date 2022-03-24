«Матч ТВ» не сможет транслировать отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о том, что правообладатели из Южной Америки отказались предоставить каналу сигнал для трансляции отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

Об этом написал Тащин в своём Telegram-канале.

По его словам, решение об отмене предоставления сигнала было принято футбольными федерациями стран.

Таким образом, телеканал не сможет показать игру сборных Бразилии и Чили, которая пройдёт в ночь с 24 на 25 марта по московскому времени, а также других матчей южноамериканского отбора.

22 марта в СМИ появилась информация, что УЕФА хочет запретить показ в России ближайших матчей сборных из-за ситуации на Украине. Права на трансляции игр также принадлежат каналу «Матч ТВ».

Ранее руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о решении ограничить сотрудничество с «Матч ТВ».