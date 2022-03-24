В «Спартаке» высказались о несоответствии стадиона клуба требованиям МВД по безопасности

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о том, что домашний стадион московского клуба «Открытие Банк Арена» не соответствует требованиям МВД по техническому оснащению и общественной безопасности.

«Да, действительно, наш стадион не в полной мере соответствует требованиям приказа 1092. Вместе с тем мы устранили большую часть замечаний и провели огромную работу по дооборудованию арены, которая, напомню, успешно принимала матчи чемпионата мира, Кубка конфедераций, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что у команды есть всё для комфортного и безопасного прохода зрителей на стадион, но для полного соответствия осталось установить полноростовые турникеты. По его словам, для установки турникетов клубу потребуется потратить 200 млн рублей.

«Мы подготовили и направили несколько писем с предложениями смягчить требования приказа 1092 по этой части с предоставлением возможности использовать существующее оборудование, или же — как вариант — попросили включить нас в государственную программу дооснащения», — добавил Зеленов.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице национального чемпионата, набрав 27 очков.

Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил об отказе применять санкции к защитнику «Нижнего Новгорода» Кириллу Гоцуку по просьбе «Спартака».