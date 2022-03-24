Шаронов прокомментировал переход Кварацхелии из «Рубина» в «Динамо» Батуми

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался об уходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии из казанского клуба в «Динамо» Батуми.

«Уход Кварацхелии из «Рубина» — это данность, то, что происходит сейчас. Дело ведь не только в Хвиче. Сами знаете, уходит очень много игроков», — цитирует Шаронова «Чемпионат».

По его словам, наступило важное время, чтобы оценить работу каждой футбольной академии и готовность игроков.

«Часто говорится про развитие футболистов, про одно, другое, но акцент делается на результат. Для меня важно, чтобы игроки выигрывали: но самое важное — каким способом они это делают», — добавил Шаронов.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к казанскому клубу в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с казанским клубом был рассчитан до лета 2024 года.

Ранее бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал уход Кварацхелии потерей для клуба.