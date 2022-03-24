Шаронов прокомментировал переход Кварацхелии из «Рубина» в «Динамо» Батуми

Короткая ссылка
Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался об уходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии из казанского клуба в «Динамо» Батуми.
Шаронов прокомментировал переход Кварацхелии из «Рубина» в «Динамо» Батуми
  • РИА Новости
  • © Владимир Крайнов

«Уход Кварацхелии из «Рубина» — это данность, то, что происходит сейчас. Дело ведь не только в Хвиче. Сами знаете, уходит очень много игроков», — цитирует Шаронова «Чемпионат».

По его словам, наступило важное время, чтобы оценить работу каждой футбольной академии и готовность игроков.

«Часто говорится про развитие футболистов, про одно, другое, но акцент делается на результат. Для меня важно, чтобы игроки выигрывали: но самое важное — каким способом они это делают», — добавил Шаронов.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к казанскому клубу в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с казанским клубом был рассчитан до лета 2024 года.

Ранее бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал уход Кварацхелии потерей для клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить