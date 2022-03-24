ISU назвал срок принятия решения по квотам российских фигуристов

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Стало известно, когда Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по поводу квот сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.
ISU назвал срок принятия решения по квотам российских фигуристов
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  • © Ozge Emir

«Эта тема будет обсуждаться на следующих заседаниях совета ISU. Они запланированы на 1 и 2 апреля, но решение не ожидается до следующего заседания совета на конгрессе ISU в начале июня 2022 года», — передаёт РИА Новости сообщения пресс-службы ISU.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 23 по 27 марта во французском Монпелье. Из-за отсутствия на мировом первенстве российская команда может лишиться квот на следующий чемпионат мира 2023 года.

Ранее японец Шома Уно выиграл короткую программу на ЧМ-2022.

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