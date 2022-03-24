ISU назвал срок принятия решения по квотам российских фигуристов

Стало известно, когда Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по поводу квот сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.

«Эта тема будет обсуждаться на следующих заседаниях совета ISU. Они запланированы на 1 и 2 апреля, но решение не ожидается до следующего заседания совета на конгрессе ISU в начале июня 2022 года», — передаёт РИА Новости сообщения пресс-службы ISU.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 23 по 27 марта во французском Монпелье. Из-за отсутствия на мировом первенстве российская команда может лишиться квот на следующий чемпионат мира 2023 года.

Ранее японец Шома Уно выиграл короткую программу на ЧМ-2022.