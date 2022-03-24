Хорватский футболист «Рубина» Уремович перешёл в «Шеффилд»
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Об этом сообщает пресс-служба «Шеффилда». На данный момент команда занимает пятое место в английском Чемпионшипе.
25-летний игрок воспользовался предоставленной ФИФА возможностью приостановки контракта с казанским клубом до лета. Затем он будет обязан вернулся в «Рубин».
Уремович выступал за российскую команду с 2018 года. С тех пор он провёл за команду 97 матчей, забил один мяч и отдал один голевой пас.
Ранее в «Рубине» прокомментировали уход вингера Хвичи Кварацхелии в батумское «Динамо».