Хорватский футболист «Рубина» Уремович перешёл в «Шеффилд»

Хорватский защитник казанского «Рубина» Филипп Уремович подписал соглашение с английским футбольным клубом «Шеффилд Юнайтед».

Об этом сообщает пресс-служба «Шеффилда». На данный момент команда занимает пятое место в английском Чемпионшипе.

25-летний игрок воспользовался предоставленной ФИФА возможностью приостановки контракта с казанским клубом до лета. Затем он будет обязан вернулся в «Рубин».

Уремович выступал за российскую команду с 2018 года. С тех пор он провёл за команду 97 матчей, забил один мяч и отдал один голевой пас.

Ранее в «Рубине» прокомментировали уход вингера Хвичи Кварацхелии в батумское «Динамо».