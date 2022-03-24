Карякин рассказал, что будет делать в случае недопуска к турниру претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что намерен заняться развитием шахмат в регионах России, если его не допустят к участию в турнире претендентов, который пройдёт с 16 июня по 7 июля в Мадриде.

«Сейчас я хотел бы понять, буду ли участвовать в турнире претендентов, от которого меня отстранили. Если нет, то у меня освобождается время, и я могу путешествовать и развивать шахматы в регионах», — цитирует Карякина ТАСС.

По словам шахматиста, если его допустят на турнир претендентов, то развитием шахмат в регионах будет заниматься позже, потому что всё время планирует посвятить тренировкам.

Напомним, что комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила Карякина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

Ранее гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал идею Карякина создать альтернативную ФИДЕ ассоциацию.