Писеев сравнил фигуристку Сакамото с перворазрядницами

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев оценил уровень чемпионата мира в Монпелье (Франция) в отсутствие россиянок.

«Могли бы ли иностранные спортсменки претендовать на высокие места на ЧМ в присутствии россиянок? Естественно, нет. О чём говорить? У нас перворазрядницы прыгают уже четыре оборота», — цитирует Писеева «ВсёПроСпорт».

Он также отметил, что в соревнованиях с перворазрядницами японка Каори Сакамото могла попасть в шестёрку.

Сакамото лидирует по итогам короткой программы, получив от судей 80,32 балла. На второй позиции расположилась бельгийка Луна Хендрикс, набрав 75,00 балла. Третья — американка Мэрайя Белл (72,55 балла).

Ранее сообщалось, что Плющенко готовит письма для перевода Шаботовой в сборную России.