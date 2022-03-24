Титов — о расширении РПЛ: еврокубков нет, нужно больше матчей

Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал предложение о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд с сохранением спортивного принципа.

«Спорт вообще бросать мы не имеем права, футбол — игра номер один, поэтому нужно искать компромиссы и выходы. Еврокубков нет, поэтому, чтобы добавить матчей, нужно прибавлять две команды как минимум», — цитирует Титова ТАСС.

Напомним, что 22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. 23 марта состоялось заседание исполкома РФС, на котором были отклонены запросы на расширения команд РПЛ с 16 до 18, а также на мораторий на вылет в текущем сезоне.

Ранее Аршавин высказался против расширения РПЛ.