Шипов: при создании альтернативной ФИДЕ федерации стоит учесть пример Каспарова

Гроссмейстер Сергей Шипов высказался о предложении Сергея Карякина создать альтернативную Международной шахматной федерации (ФИДЕ) ассоциацию.

«Новая организация не должна копировать ФИДЕ. Попытки отстранить её от власти уже были в истории шахмат. 30 лет назад пробовали Каспаров и Шорт. Тогда Каспаров был абсолютным гегемоном шахматного мира, финальный матч он и Шорт, английский претендент на шахматную корону, провели под своими знамёнами, вышли из ФИДЕ. Тогда Каспаров был очень энергичным, бойким человеком, но серьёзного успеха это не принесло. Несколько лет они организовывали турниры, а потом всё сошло на нет. Надо не повторить эту историю. Здесь также надо учесть, что у Сергея Карякина, нашего замечательного шахматиста, всё-таки нет такого статуса и возможностей, которые были у Каспарова. Этот исторический пример нужно учесть и не допускать ошибок», — заявил RT Шипов.

Карякин сообщил, что собирается создать альтернативную ФИДЕ организацию. По его словам, новая федерация будет со своими спонсорами организовывать международные турниры и розыгрыш чемпионата мира с большим призовым фондом.

Ранее Шипов заявил, что альтернативную ФИДЕ федерацию надо строить по новым принципам.