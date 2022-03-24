Горнолыжник Андриенко стал чемпионом России в гигантском слаломе

Горнолыжник Александр Андриенко завоевал золотую медаль чемпионата России в гигантском слаломе в Елизово (Камчатский край).

Андриенко по сумме двух попыток показал результат 1 минута 35,76 секунды.

Серебряную награду выиграл Никита Алёхин (+0,31 секунды). Бронзовая медаль досталась Григорию Гусеву (+0,44).

У женщин первое место заняла Рината Абдулкаюмова (1 минута 37,8 секунды). Второй стала Ярослава Попова (+0,56), третьей — Анастасия Горностаева (+2,39).

Ранее сообщалось, что Иван Кузнецов завоевал золотую медаль в супергиганте на чемпионате России по горнолыжному спорту в Южно-Сахалинске.