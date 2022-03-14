Горнолыжники Кузнецов и Плешкова стали чемпионами России в супергиганте
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Серебро выиграл Александр Андриенко, который уступил победителю соревнований 0,45 секунды. Бронза досталась Даниилу Симонову (+1,02).
У женщин победу одержала Юлия Плешкова. Второе место заняла Екатерина Ткаченко (+1,83), третье — Анна Нагайцева (+2,08).
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение французского производителя спортивной экипировки Rossignol прекратить сотрудничество с российскими спортсменами, в частности с Александром Большуновым.