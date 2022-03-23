Колосков — о решении провести Евро: РФС находится среди семьи УЕФА и ФИФА и всё делает закономерно

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал идею подачи заявок на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов в России.
Колосков — о решении провести Евро: РФС находится среди семьи УЕФА и ФИФА и всё делает закономерно
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

«РФС находится среди семьи УЕФА и ФИФА и всё делает закономерно. У меня никаких сомнений в правильности этого решения. УЕФА не имеет права не принять эту просьбу о намерении, потому что РФС — член организации», — цитирует Колоскова Sport24.

Напомним, что ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России и отстранила сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Свищёв поддержал проведение Евро-2028 и Евро-2032 в России.

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