Свищёв поддержал проведение Евро-2028 и Евро-2032 в России

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал идею подачи заявок на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов в России.

«Отличное решение. Поддерживаю его. Мы знаем, как проводить масштабные футбольные соревнования. Не нужно сейчас заниматься самоизоляцией», — цитирует Свищёва Sport24.

По его словам, не стоит изолировать Россию, надо продолжать вести диалоги с международными федерациями, разговаривая на равных.

«Хотят провести красиво — пусть рассматривают нашу заявку, не хотят так, а хотят по-упырски — пусть проводят в тех странах, которые гавкают больше всего. А потом будут вспоминать самые яркие и красивые события, которые проходили в России», — добавил Свищёв.

Напомним, что ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России и отстранила сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин объявил, что Россия подаст заявки на проведение чемпионатов Евро-2028 и Евро-2032 по футболу.