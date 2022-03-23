Свищёв поддержал проведение Евро-2028 и Евро-2032 в России
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«Отличное решение. Поддерживаю его. Мы знаем, как проводить масштабные футбольные соревнования. Не нужно сейчас заниматься самоизоляцией», — цитирует Свищёва Sport24.
По его словам, не стоит изолировать Россию, надо продолжать вести диалоги с международными федерациями, разговаривая на равных.
«Хотят провести красиво — пусть рассматривают нашу заявку, не хотят так, а хотят по-упырски — пусть проводят в тех странах, которые гавкают больше всего. А потом будут вспоминать самые яркие и красивые события, которые проходили в России», — добавил Свищёв.
Напомним, что ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России и отстранила сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин объявил, что Россия подаст заявки на проведение чемпионатов Евро-2028 и Евро-2032 по футболу.