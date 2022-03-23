Федун: судьи работают как последний день

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о работе судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Федун: судьи работают как последний день
  • Gettyimages.ru
  • © Chatchai Somwat / EyeEm

«Судьи работают как последний день», — цитирует Федуна Sport24.

Напомним, что гражданская жена бизнесмена Зарема Салихова раскитиковала судейство в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (1:1).

В концовке первого тайма защитник «Спартака» Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.

Ранее в «Рубине» высказались о конфликте Слуцкого и Мешкова.

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