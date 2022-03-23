Смагин — о создании альтернативы ФИДЕ: реальнее сделать организацию более узкого профиля

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Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин прокомментировал возможность создания спортивной организации как альтернативы Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Смагин — о создании альтернативы ФИДЕ: реальнее сделать организацию более узкого профиля
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«Я бы всё-таки говорил о создании организации более узкого профиля, которая бы удовлетворяла интересы в первую очередь профессиональных игроков», — цитирует Смагина «Газета.Ru».

По его словам, попытки создать альтернативу ФИДЕ появлялись раньше, но все они заканчивались провалом.

«Как идея, она может быть и правильная, потому что в последнее время, судя по действиям в адрес Карякина, ФИДЕ пошла на раскол», — добавил Смагин.

Напомним, что российский гроссмейстер Сергей Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, из-за чего был отстранён ФИДЕ на шесть месяцев от участия в соревнованиях под эгидой организации. Шахматист собирается создать альтернативную ФИДЕ организацию.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что считает вряд ли возможным создание альтернативной ФИДЕ шахматной федерации.

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