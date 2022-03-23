CNN: представители Абрамовича начали переговоры о покупке турецкого клуба «Гёзтепе»
- Gettyimages.ru
- © Clive Rose
Представители Абрамовича ведут переговоры с владельцем клуба Мехметом Сепилом. Специалисты обеих сторон оценили состояние рынка, сообщает CNN.
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги «Гёзтепе» занимает 18-е место с 27 очками.
Напомним, что Абрамович был внесён Великобританией в санкционный список. Также российский миллиардер сообщил о продаже «Челси».
Ранее Шевченко высказался о проблемах «Челси» на фоне санкций против Абрамовича.