Петржела: Семак в будущем сможет тренировать любой клуб АПЛ

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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил работу действующего тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
Петржела: Семак в будущем сможет тренировать любой клуб АПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Думаю, Семак в будущем может тренировать любой клуб АПЛ. Главное — знать английский язык, это важный параметр. Сомневаться в его тренерских качествах не стоит, с этим у Сергея всё нормально», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

По его словам, Семак — претендент на лучшего тренера России, он подбирает себе самых сильных игроков в лиге.

«Если он действительно будет знать английский в совершенстве, он может тренировать везде, в любом клубе мира», — добавил Петржела.

Напомним, что в 2018 году Семак возглавил «Зенит» и трижды подряд привёл команду к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее Семак поделился мнением о возможных изменениях в РПЛ.

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