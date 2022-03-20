Семак признался, что отрицательно относится к мораторию на вылет из РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможных изменениях в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Касательно моратория на вылет — отношусь отрицательно, спортивный принцип должен присутствовать», — цитирует Семака сайт «Зенита».

Он также затрудняется ответить, нужно ли лиге расширение, так как пока не совсем ясно, смогут ли команды выступать в еврокубках в следующем сезоне.

11 марта клубы РПЛ на рабочем совещании приняли решение вынести на повестку исполкома Российского футбольного союза (РФС) вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ. Если исполком РФС утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/22 высший дивизион не покинет ни одна команда. В РПЛ не исключили увеличения количества команд в лиге до 18.

Ранее Семак выразил мнение, что «Зенит» неплохо провёл матч с «Арсеналом».