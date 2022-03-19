Семак считает, что «Зенит» неплохо провёл матч с «Арсеналом»
- РИА Новости
«Хороший результат. По качеству — неплохая игра, хотя нужно было быть немного острее в первом тайме. Не всегда верно держали структуру. Когда мы сбавили обороты, позволили сопернику сделать две-три опасных фланговых передачи», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
По его словам, ему хотелось добиться большей активности от футболистов на флангах, из-за чего команда и вернулась к схеме с четырьмя защитниками, которая хорошо подходит Андрею Мостовому, Ивану Сергееву и Малкому.
«Могли по ходу перестроиться, но, на мой взгляд, того не требовалось с этим составом», — добавил специалист.
«Зенит» набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Арсенал» (20) находится на 14-м месте.
Ранее сообщалось, что дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Арсенал» в 22-м туре РПЛ.