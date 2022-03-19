Семак считает, что «Зенит» неплохо провёл матч с «Арсеналом»

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак считает, что «Зенит» неплохо провёл матч с «Арсеналом»
  • РИА Новости

«Хороший результат. По качеству — неплохая игра, хотя нужно было быть немного острее в первом тайме. Не всегда верно держали структуру. Когда мы сбавили обороты, позволили сопернику сделать две-три опасных фланговых передачи», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По его словам, ему хотелось добиться большей активности от футболистов на флангах, из-за чего команда и вернулась к схеме с четырьмя защитниками, которая хорошо подходит Андрею Мостовому, Ивану Сергееву и Малкому.

«Могли по ходу перестроиться, но, на мой взгляд, того не требовалось с этим составом», — добавил специалист.

«Зенит» набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Арсенал» (20) находится на 14-м месте.

Ранее сообщалось, что дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Арсенал» в 22-м туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить