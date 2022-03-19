Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Арсенал» в 22-м туре РПЛ

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Петербургский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Арсенал» в 22-м туре РПЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:0.

На 44-й минуте Малком вывел хозяев вперёд, а на 55-й бразилец оформил дубль. В концовке игры Юри Алберто довёл дело до разгрома (89').

Таким образом, «Зенит» набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Арсенал» (20) находится на 14-м месте.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» вывесили баннер с насмешкой в адрес ФИФА и УЕФА на матче с «Арсеналом».

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