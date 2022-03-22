В «Торино» рассказали, что клубы Серии А договорились не подписывать футболистов из РПЛ
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«Мы обсуждали в лиге договоренность не подписывать игроков из РПЛ», — цитирует Ваньяти «Спорт-Экспресс».
Напомним, что клубы могут подписать футболистов из чемпионата России и заявить его на еврокубки до 7 апреля в случае, если игрок приостановил свой контракт.
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских и украинских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения с зарубежными командами до конца сезона.
Ранее Терюшков заявил, что расширение РПЛ поможет нашему детскому футболу.