В «Торино» рассказали, что клубы Серии А договорились не подписывать футболистов из РПЛ

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Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал информацию о том, что клубы итальянской Серии А договорились не подписывать игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Торино» рассказали, что клубы Серии А договорились не подписывать футболистов из РПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Nicolò Campo/LightRocket

«Мы обсуждали в лиге договоренность не подписывать игроков из РПЛ», — цитирует Ваньяти «Спорт-Экспресс».

Напомним, что клубы могут подписать футболистов из чемпионата России и заявить его на еврокубки до 7 апреля в случае, если игрок приостановил свой контракт.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских и украинских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения с зарубежными командами до конца сезона.

Ранее Терюшков заявил, что расширение РПЛ поможет нашему детскому футболу.

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