Ибрагимович признался, что паникует при мысли о завершении карьеры

40-летний нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал об эмоциях, которые испытывает при мысли о завершении карьеры.

«Нахожусь в небольшой панике, когда думаю о завершении карьеры. Я буду продолжать играть как можно дольше, пока буду показывать результат и получать удовольствие», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Он добавил, что хочет завершить карьеру без сожалений. По этой причине он максимально использует свои возможности.

Напомним, что Ибрагимович был вызван в сборную Швеции на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В полуфинале стыковых матчей чемпионата мира сборная Швеции сыграет с командой Чехии. В финале турнира шведов ждёт сборная Польши, которая напрямую вышла в финал из-за отстранения команды России.

Ранее сообщалось, что клубы Серии А не будут подписывать игроков из РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА.