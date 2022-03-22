Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер Европы

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне занимает первое место в списке самых высокооплачиваемых футбольных тренеров Европы.
Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер Европы
  • AP
  • © Manu Fernandez

По информации L'Equipe, зарплата тренера составляет €3,3 млн до уплаты налогов. На второй позиции расположился наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (€1,86 млн). Тройку замыкает главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (€1,17 млн).

По итогам 29 туров испанской Примеры «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Ранее сообщалось, что клубы Серии А не будут подписывать игроков из РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА.

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