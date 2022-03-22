Бышовец: решение о расширении РПЛ не работает на развитие футбола в России

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Бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов.
Бышовец: решение о расширении РПЛ не работает на развитие футбола в России
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Думаю, расширение РПЛ — неправильное решение. В данном случае спортивный принцип — это превалирующий фактор. Принятое решение не работает на развитие футбола в России», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Он добавил, что лига должна работать на качество, а не на количество. По мнению специалиста, лишь сократив число команд, можно повысить конкуренцию в чемпионате.

Напомним, что 22 марта десять клубов РПЛ проголосовали за увеличение количества команд, а пять из них — против. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 марта.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о возможном расширении лиги до 18 клубов.

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