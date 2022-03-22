Орлов: пусть Салихова в салонах красоты выступает, она всего лишь жена владельца клуба

Известный телекомментатор Геннадий Орлов критически высказался о футбольных знаниях Заремы Салиховой, гражданской жены владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

«Она в футбол не играла, не была тренером, не училась на тренера. Но ей хочется заниматься футбольной аналитикой. Пусть она выступает в салонах красоты, рассказывает своим подружкам о футболе. Она только лишь жена владельца клуба, но так много ей внимания уделяют», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Он добавил, что Зареме Салиховой, возможно, льстит такое внимание со стороны журналистов. Он также отметил, что девушка повторяет слова болельщиков «Спартака» в адрес «Зенита».

Ранее Салихова негативно высказалась о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) от 16 до 18 команд. На данный момент в элитном дивизионе выступают 16 клубов.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодару» не грозит снятие с РПЛ из-за финансовых проблем.