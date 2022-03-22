The Athletic: Капризов — один из лучших игроков лиги, с ним можно выиграть Кубок Стэнли

Обозреватель The Athletic Дом Лущишин оценил шансы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» выиграть Кубок Стэнли.

«Уайлд» заигрывали со статусом претендента на протяжении большей части первой половины сезона, но вратарская игра начала их истощать. Капризов — один из лучших игроков лиги, с ним можно выиграть Кубок», — цитирует журналиста The Athletic.

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на третье место в истории клуба по количеству набранных очков в одном сезоне лиги. Он набрал уже 76 очков (32 гола + 44 ассиста) в 59 играх нынешнего сезона НХЛ.

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