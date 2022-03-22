The Athletic: Капризов — один из лучших игроков лиги, с ним можно выиграть Кубок Стэнли

Короткая ссылка
Обозреватель The Athletic Дом Лущишин оценил шансы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» выиграть Кубок Стэнли.
The Athletic: Капризов — один из лучших игроков лиги, с ним можно выиграть Кубок Стэнли
  • AP
  • © Andy Clayton-King

«Уайлд» заигрывали со статусом претендента на протяжении большей части первой половины сезона, но вратарская игра начала их истощать. Капризов — один из лучших игроков лиги, с ним можно выиграть Кубок», — цитирует журналиста The Athletic.

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на третье место в истории клуба по количеству набранных очков в одном сезоне лиги. Он набрал уже 76 очков (32 гола + 44 ассиста) в 59 играх нынешнего сезона НХЛ.

ESPN сообщил, что НХЛ может аннулировать переход Дадонова в «Анахайм».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить