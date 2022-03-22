The Athletic: Капризов — один из лучших игроков лиги, с ним можно выиграть Кубок Стэнли
- AP
- © Andy Clayton-King
«Уайлд» заигрывали со статусом претендента на протяжении большей части первой половины сезона, но вратарская игра начала их истощать. Капризов — один из лучших игроков лиги, с ним можно выиграть Кубок», — цитирует журналиста The Athletic.
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на третье место в истории клуба по количеству набранных очков в одном сезоне лиги. Он набрал уже 76 очков (32 гола + 44 ассиста) в 59 играх нынешнего сезона НХЛ.
ESPN сообщил, что НХЛ может аннулировать переход Дадонова в «Анахайм».