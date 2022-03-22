Йоханнес Бё считает Фийона Майе лучшим биатлонистом в мире

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё назвал биатлониста, которого считает сильнейшим в мире.

«Кто сейчас лучший биатлонист мира: я или Фийон Майе? Сейчас это Кентен, но даже когда все биатлонисты в лучших кондициях, обогнать меня могут немногие», — цитирует Бё TV2.

По итогам Кубка мира сезона-2021/22 победу в общем зачёте праздновал француз Кентен Фийон Майе. Бё снялся с последних этапов Кубка мира после триумфального выступления на Олимпийских играх в Пекине. На главном старте четырёхлетия он завоевал пять медалей: четыре золота и одну бронзу.

Ранее норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал об агрессии российских фанатов из-за его слов.